Російські "Шахеди" вдарили по Києву: влада повідомила про наслідки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 4 лютого Київ атакували російські ударні безпілотники. Зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА на даху багатоповерхівки в Печерському районі.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці, в амбулаторії, господарських будівлях. За попередньою інформацією, минулося постраждалих.

На місці працюють всі відповідні служби, наголосив керівник КМВА.

Як повідомлялося, на Сумщині впали два російські безпілотники. Унаслідок цього пошкоджені вікна та зруйновані дачні будинки.

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