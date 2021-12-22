У Києві дрифтер напідпитку протаранив припарковану автівку: відео

П'яний водій уночі вчився дрифтувати на передньому приводі.

У Києві п'яний дрифтер на Hyundai Sonata протаранив припарковану автівку.

Подія сталася у ніч на 21 грудня на Березняках, на проспекті Павла Тичини, 7.

Про це йдеться на YouTube-каналі BerCrime.

"Вчився дрифтувати на передньому приводі... Водій відмовився проходити тест за допомогою приладу "Драгер". Патрульні склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП)", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.

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