Йшов коліями та не реагував на потяг: у Києві біля станції "Караваєві Дачі" електричка збила чоловіка

Йшов коліями та не реагував на потяг: у Києві біля станції "Караваєві Дачі" електричка збила чоловіка

Від отриманих тілесних ушкоджень 36-річний уродженець Луганської області помер на місці.

У Києві біля станції "Караваєві Дачі" електричка збила чоловіка.

Від отриманих тілесних ушкоджень 36-річний уродженець Луганської області помер на місці.

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Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

У поліції зазначили, що чоловік йшов коліями та не відреагував на потяг, який наближався до станції.

"Вчора ввечері до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік станції «Караваєві Дачі» електропотяг збив чоловіка. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків та очевидців події і попередньо з’ясували, що потерпілий йшов по залізничній колії та не звернув увагу на потяг, який наближався до станції. Машиніст подавав звукові сигнали, однак чоловік не відреагував. Від отриманих тілесних ушкоджень 36-річний уродженець Луганщини помер на місці.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Поліцейські вивчають причини та механізм даної пригоди.

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