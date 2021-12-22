У Києві після снігопаду утворилися небезпечні бурульки: як вберегтися

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними.
У Києві внаслідок снігопаду, а також перепаду температур на дахах утворилися небезпечні бурульки, які можуть впасти і травмувати людей.
"Київська служба порятунку" прибрала бурульки з покрівель та нагадала киянам, як вберегтися.
Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:
- звертайте увагу на наявність бурульок та снігу на дахах будинків;
- не заходьте за межі встановлених огорож у місцях біля будинків, де на дахах небезпечні утворення з криги та снігу;
- тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;
- будьте уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах може утворюватися значний сніговий покрив, що здатен впасти разом із бурульками;
- якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, у жодному разі не зупиняйтесь й не підіймайте голову, також не біжіть від будівлі. Треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям;
- власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини впритул біля будинків.
Нагадаємо, що погода на Новий рік 2022 у Києві буде морозною. За прогнозом синоптиків, 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів.
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