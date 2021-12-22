У Києві після снігопаду утворилися небезпечні бурульки: як вберегтися

У Києві після снігопаду утворилися небезпечні бурульки: як вберегтися

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними.

У Києві внаслідок снігопаду, а також перепаду температур на дахах утворилися небезпечні бурульки, які можуть впасти і травмувати людей.

"Київська служба порятунку" прибрала бурульки з покрівель та нагадала киянам, як вберегтися.

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:

звертайте увагу на наявність бурульок та снігу на дахах будинків;

бурульок та снігу на дахах будинків; не заходьте за межі встановлених огорож у місцях біля будинків, де на дахах небезпечні утворення з криги та снігу;

у місцях біля будинків, де на дахах небезпечні утворення з криги та снігу; тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд , вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста; будьте уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах може утворюватися значний сніговий покрив, що здатен впасти разом із бурульками;

у парку, особливо з дітьми. На деревах може утворюватися значний сніговий покрив, що здатен впасти разом із бурульками; якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, у жодному разі не зупиняйтесь й не підіймайте голову, також не біжіть від будівлі . Треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям;

. Треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху стане укриттям; власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини впритул біля будинків.

Нагадаємо, що погода на Новий рік 2022 у Києві буде морозною. За прогнозом синоптиків, 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів.

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