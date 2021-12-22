На Новий рік 2022 у Києві буде казкова погода: що обіцяють синоптики

На Новий рік 2022 у Києві буде казкова погода: що обіцяють синоптики

31 грудня у столиці прогнозують сніг та мороз -15 градусів.

Погода на Новий рік 2022 у Києві буде морозною. За прогнозом синоптиків, 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Так, вночі очікується -10 градусів, ближче до полудня похолодає до -15 градусів, а ввечері потеплішає до +1 градуса. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів. Вітер західний, 3 м/с.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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