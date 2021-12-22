Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия
У Києві водій на Hyundai влетів у ялинковий базар: фото

У Києві водій на Hyundai влетів у ялинковий базар: фото

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві водій на Hyundai влетів у ялинковий базар: фото

Київ Оперативний

ДТП сталася зранку 22 грудня на Кільцевій дорозі (перехрестя із вулицею Зодчих).

У Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.

ДТП сталася зранку 22 грудня на Кільцевій дорозі (перехрестя із вулицею Зодчих).

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив світлини.

"На Кільцевій дорозі (перехрестя із Зодчих) внаслідок ДТП водій Hyundai вилетів у місце, де продають новорічні ялинки", - йдеться у повідомленні під фото.

©

Нагадаємо, у Дніпрі водійка легковика виконала небезпечний маневр на мосту, після чого авто злетіло з великої висоти.

Читайте також: 

Наступна публікація