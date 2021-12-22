У Києві водій на Hyundai влетів у ялинковий базар: фото

ДТП сталася зранку 22 грудня на Кільцевій дорозі (перехрестя із вулицею Зодчих).
У Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.
ДТП сталася зранку 22 грудня на Кільцевій дорозі (перехрестя із вулицею Зодчих).
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив світлини.
"На Кільцевій дорозі (перехрестя із Зодчих) внаслідок ДТП водій Hyundai вилетів у місце, де продають новорічні ялинки", - йдеться у повідомленні під фото.
Нагадаємо, у Дніпрі водійка легковика виконала небезпечний маневр на мосту, після чого авто злетіло з великої висоти.
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