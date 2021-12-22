В Киеве дрифтер подшофе протаранил припаркованный автомобиль: видео

Пьяный водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.

В Киеве пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль.

Событие произошло в ночь на 21 декабря на Березняках, на проспекте Павла Тычины, 7.

Об этом говорится на YouTube канале BerCrime.

"Учился дрифтовать на переднем приводе... Водитель отказался проходить тест с помощью прибора "Драгер". Патрульные составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП)", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.

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