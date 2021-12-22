В Киеве дрифтер подшофе протаранил припаркованный автомобиль: видео

Пьяный водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.
В Киеве пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль.
Событие произошло в ночь на 21 декабря на Березняках, на проспекте Павла Тычины, 7.
Об этом говорится на YouTube канале BerCrime.
"Учился дрифтовать на переднем приводе... Водитель отказался проходить тест с помощью прибора "Драгер". Патрульные составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП)", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.
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