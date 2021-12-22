На Новый год 2022 в Киеве будет сказочная погода: что обещают синоптики

На Новый год 2022 в Киеве будет сказочная погода: что обещают синоптики

31 декабря в столице прогнозируют снег и мороз -15 градусов.

Погода на Новый год 2022 в Киеве будет морозной. По прогнозу синоптиков, 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Так, ночью ожидается -10 градусов, ближе к полудню похолодает до -15 градусов, а вечером потеплеет до +1 градуса. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков. Ветер западный, 3-10 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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