Собака находится в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.
В Киеве собаку привязали возле гупермаркета и оставили умирать на морозе.
Собака находится в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.
Об этом сообщает Центр защиты животных.
"Девочке на фото примерно год, вчера о ней нам сообщили неравнодушные киевляне. Ее заметили возле "Эпицентра" на проспекте Бандеры, собака провела несколько часов привязанной у гипермаркета, пока, наконец, не оказалась у нас. И все же мы надеемся на лучшее. Возможно, ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное, возможно, они его ищут, поэтому если вы узнали эту красотку – сообщите ее хозяевам, что она в Киевской городской больнице ветеринарной медицины", – говорится в сообщении Центра защиты животных.
И кстати, в таких случаях очень помогает наличие чипа у животного и его регистрация в Реестре домашних животных. Благодаря Реестру найти хозяев потерянного животного очень просто.
Напомним, заброшенного новорожденного ребенка спас послед щенков, которые согревали малыша всю ночь в поле.
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