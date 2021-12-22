Собака находится в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.

В Киеве собаку привязали возле гупермаркета и оставили умирать на морозе.

Собака находится в Киевской городской больнице ветеринарной медицины.

Также читайте Была с простреленной лапкой и тряслась от холода: лохматая собака в Киевской области ищет дом

Об этом сообщает Центр защиты животных.

"Девочке на фото примерно год, вчера о ней нам сообщили неравнодушные киевляне. Ее заметили возле "Эпицентра" на проспекте Бандеры, собака провела несколько часов привязанной у гипермаркета, пока, наконец, не оказалась у нас. И все же мы надеемся на лучшее. Возможно, ее хозяева по каким-то причинам не смогли забрать животное, возможно, они его ищут, поэтому если вы узнали эту красотку – сообщите ее хозяевам, что она в Киевской городской больнице ветеринарной медицины", – говорится в сообщении Центра защиты животных.

Фото: Центр защиты животных

И кстати, в таких случаях очень помогает наличие чипа у животного и его регистрация в Реестре домашних животных. Благодаря Реестру найти хозяев потерянного животного очень просто.

Напомним, заброшенного новорожденного ребенка спас послед щенков, которые согревали малыша всю ночь в поле.

Читайте также: