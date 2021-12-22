В Киеве после снегопада образовались опасные сосульки: как уберечься

Спасатели призывают жителей города соблюдать осторожность.
В Киеве в результате снегопада, а также перепада температур на крышах образовались опасные сосульки, которые могут упасть и травмировать людей.
"Киевская служба спасения" убрала сосульки с крыш и напомнила киевлянам, как уберечься.
Спасатели призывают жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации:
- обращайте внимание на наличие сосулек и снега на крышах домов;
- не заходите за пределы установленных оград в местах возле домов, где на крышах опасные образования из льда и снега;
- держитесь на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;
- будьте внимательны во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях может образовываться значительный снежный покров, который может упасть вместе с сосульками;
- если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае не останавливайтесь и не поднимайте голову, а также не бегите от здания. Надо поскорее прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием;
- владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины вплотную у домов.
Напомним, что погода на Новый год 2022 года в Киеве будет морозной. По прогнозу синоптиков, 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов.
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