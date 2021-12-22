В Киеве после снегопада образовались опасные сосульки: как уберечься

В Киеве после снегопада образовались опасные сосульки: как уберечься

Спасатели призывают жителей города соблюдать осторожность.

В Киеве в результате снегопада, а также перепада температур на крышах образовались опасные сосульки, которые могут упасть и травмировать людей.

"Киевская служба спасения" убрала сосульки с крыш и напомнила киевлянам, как уберечься.

Спасатели призывают жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации:

обращайте внимание на наличие сосулек и снега на крышах домов;

сосулек и снега на крышах домов; не заходите за пределы установленных оград в местах возле домов, где на крышах опасные образования из льда и снега;

в местах возле домов, где на крышах опасные образования из льда и снега; держитесь на расстоянии 3-5 метров от домов и других сооружений , выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;

, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города; будьте внимательны во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях может образовываться значительный снежный покров, который может упасть вместе с сосульками;

в парке, особенно с детьми. На деревьях может образовываться значительный снежный покров, который может упасть вместе с сосульками; если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае не останавливайтесь и не поднимайте голову, а также не бегите от здания . Надо поскорее прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием;

. Надо поскорее прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием; владельцам автотранспорта не следует парковать свои машины вплотную у домов.

Напомним, что погода на Новый год 2022 года в Киеве будет морозной. По прогнозу синоптиков, 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов.

Осторожно, сосульки: как не стать жертвой ледяных сталактитов

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