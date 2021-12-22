Шел по путям и не реагировал на поезд: в Киеве возле станции "Караваевы Дачи" электричка сбила мужчину

Шел по путям и не реагировал на поезд: в Киеве возле станции "Караваевы Дачи" электричка сбила мужчину

От полученных телесных повреждений 36-летний уроженец Луганской области умер.

В Киеве возле станции "Караваевы Дачи" электричка сбила мужчину.

От полученных телесных повреждений 36-летний уроженец Луганской области умер.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции отметили, что мужчина шел по путям и не отреагировал на приближающийся к станции поезд.

"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что недалеко от станции "Караваевы Дачи" электропоезд сбил мужчину. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи. Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия и предварительно выяснили, что потерпевший шел по железнодорожному пути и не обратил внимание на приближающееся к станции поезд. Машинист подавал звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал. От полученных телесных повреждений 36-летний уроженец Луганской области скончался на месте", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту следователь Соломенского управления полиции возбудил уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Полицейские изучают причины и механизм данного происшествия.

Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.

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