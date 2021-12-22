Шел по путям и не реагировал на поезд: в Киеве возле станции "Караваевы Дачи" электричка сбила мужчину

От полученных телесных повреждений 36-летний уроженец Луганской области умер.
В Киеве возле станции "Караваевы Дачи" электричка сбила мужчину.
От полученных телесных повреждений 36-летний уроженец Луганской области умер.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
В полиции отметили, что мужчина шел по путям и не отреагировал на приближающийся к станции поезд.
"Вчера вечером в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что недалеко от станции "Караваевы Дачи" электропоезд сбил мужчину. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи. Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия и предварительно выяснили, что потерпевший шел по железнодорожному пути и не обратил внимание на приближающееся к станции поезд. Машинист подавал звуковые сигналы, однако мужчина не отреагировал. От полученных телесных повреждений 36-летний уроженец Луганской области скончался на месте", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту следователь Соломенского управления полиции возбудил уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Полицейские изучают причины и механизм данного происшествия.
Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.
Читайте также:
- Вспышке "Омикрона" быть: эпидемиолог Екатерина Сояк о новой угрозе COVID-19 и о том, стоит ли бояться привитым
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог сделала прогноз
- Новый год-2022 в Киеве: где праздновать и сколько это будет стоить
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Стало известно, когда киевские школьники уйдут на зимние каникулы
- Защитят ли имеющиеся вакцины от "Омикрона": эпидемиолог дала ответ