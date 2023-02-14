У Києві чоловік трощив автівки місцевих мешканців

Протягом вечора молодик розбив цеглиною вікна в п’яти припаркованих автомобілях та втік з місця події.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який трощив автівки місцевих мешканців.

Інцидент стався на проспекті Валерія Лобановського.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців про те, що невідомий розбив вікна в їх автомобілях на проспекті Валерія Лобановського. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу та дільничні офіцери поліції, які розпочали пошуки зловмисника", - йдеться у повідомленні.

За результатами першочергових заходів працівники поліції встановили правопорушника, який цеглиною пошкодив автомобілі киян, та затримали його. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1996 року народження. Правоохоронці з’ясовують мотиви такого вчинку порушника.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Дізнавачем Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, на Київщині викрито та повідомлено про підозру керівникові благодійного фонду за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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