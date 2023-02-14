Гуляли в Рудому лісі: поруч із ЧАЕС помітили табун коней Пржевальського (відео)

Табун коней Пржевальського помітили на території Рудого лісу, поруч із Чорнобильською атомною електростанцією на Київщині.

Відео, на якому гуляють тварини,14 лютого опублікували на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Символічно, що на фоні небокраю видно НБК "Арка". Попри війну природа зони відчуження продовжує відроджуватись.Так було, є й буде!" - йдеться під відео.

Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 2022 року фотопастки вже вдруге зафіксували бурого ведмедя.

Унікальні кадри з ЧАЕС: що відбувається під аркою "Укриття" і на території після деокупації

Читайте також: