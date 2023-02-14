Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гуляли в Рудому лісі: поруч із ЧАЕС помітили табун коней Пржевальського (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
552
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гуляли в Рудому лісі: поруч із ЧАЕС помітили табун коней Пржевальського (відео)

Скриншот із відео

Коні гуляли поруч із ЧАЕС.

Табун коней Пржевальського помітили на території Рудого лісу, поруч із Чорнобильською атомною електростанцією на Київщині.

Відео, на якому гуляють тварини,14 лютого опублікували на сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Символічно, що на фоні небокраю видно НБК "Арка". Попри війну природа зони відчуження продовжує відроджуватись.Так було, є й буде!" - йдеться під відео.

Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 2022 року фотопастки вже вдруге зафіксували бурого ведмедя

Унікальні кадри з ЧАЕС: що відбувається під аркою "Укриття" і на території після деокупації

Унікальні кадри з ЧАЕС: що відбувається під аркою "Укриття" і на території після деокупації

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
552
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація