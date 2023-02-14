ФДМУ звільняє 47 керівників державних підприємств: у чому причина

Фонд державного майна України внаслідок аналіз фінансово-економічного стану державних підприємств звільняє 47 керівників.

Про повідомили у пресслужбі Фонду.

Вказано, наразі в управління ФДМУ передається 2400 підприємств

«Ми проаналізували стан підприємств, чи виплачують людям зарплати, чи приносять доходи до бюджету. Аналіз показав, що на більшості проаналізованих держпідприємств не виконуються фінансово-економічні плани, вони приносять збитки», - зазначив представник Фонду.

У 7 з них фонд змінив керівників, то як доля 40 ще вирішується.

ФМУ уже почав шукати нових менеджерів для підприємств. Для цього Фонд планує запровадити онлайн-форму. Опісля відомство разом з НАБУ проведе перевірки кандидатів.

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«Наша ціль – налагодити роботу державних підприємств, щоб вони працювали чесно та прозоро, без використання сірих схем. Починаємо очищення Фонду держмайна від недобросовісних менеджерів», - наголосив Кліменков.

Як нещодавно стало відомо, очільник Міноборони звільнив із посад двох своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Натомість на посаду свого першого заступника призначив Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

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