ФГИУ увольняет 47 руководителей государственных предприятий: в чем причина

ФГИ уже начал искать новых менеджеров для предприятий.

Фонд государственного имущества Украины в результате анализа финансово-экономического состояния государственных предприятий увольняет 47 руководителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Указано, в настоящее время в управление ФГИУ передается 2400 предприятий

«Мы проанализировали состояние предприятий, выплачивают ли людям зарплаты, приносят ли доходы в бюджет. Анализ показал, что на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они приносят убытки», – отметил представитель Фонда.

У 7 из них фонд сменил руководителей, то как судьба 40 еще решается.

ФМУ уже начал искать новых менеджеров для предприятий. Для этого Фонд планирует ввести онлайн форму. Затем ведомство вместе с НАБУ проведет проверки кандидатов.

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«Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров», — подчеркнул Клименков.

Как недавно стало известно, глава Минобороны уволил с должностей двух своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука. На должность своего первого заместителя назначил Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

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