У Києві трамвай на смерть збив жінку: фото

Від отриманих травм жінка померла на місці події.

У Києві трамвай збив на смерть жінку. ДТП сталася на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці.

Про це сьогодні, 14 лютого, повідомили у поліції міста Києва.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що потерпіла перебувала на трамвайних коліях у невстановленому для цього місці. 56-річний водій громадського транспорту скоїв наїзд на пішохода, у результаті чого від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Поліцейські вивчають причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у селі Запруддя Київської області сталася ДТП за участі водія напідпитку. Внаслідок аварії постраждала 9-річна дитина.

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