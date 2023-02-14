На Київ суне негода: у КМВА попередили про небезпеку

Киян закликають триматися подалі від великих дерев, рекламних щитів та лінії електропередачі.
Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища в місті. До кінця доби 14 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, йдеться у повідомленні.
Про що треба пам'ятати під час негоди:
- щільно закрити усі вікна будинків та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;
- триматися якомога далі від лінії електропередачі, великих дерев та рекламних конструкцій;
- не паркувати автівку у місцях, де на неї може впасти щось важке;
Нагадаємо, за даними "Укргідрометцентру", вночі 14 лютого в Україні буде мороз, а вдень - відлига. Також в регіонах будуть опади. На дорогах місцями ожеледиця.
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