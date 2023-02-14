На Київ суне негода: у КМВА попередили про небезпеку

Киян закликають триматися подалі від великих дерев, рекламних щитів та лінії електропередачі.

Мешканців Києва попереджають про небезпечні метеорологічні явища в місті. До кінця доби 14 лютого синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, йдеться у повідомленні.

Про що треба пам'ятати під час негоди:

щільно закрити усі вікна будинків та прибрати з балконів предмети, які можуть випасти;

триматися якомога далі від лінії електропередачі, великих дерев та рекламних конструкцій;

не паркувати автівку у місцях, де на неї може впасти щось важке;

Нагадаємо, за даними "Укргідрометцентру", вночі 14 лютого в Україні буде мороз, а вдень - відлига. Також в регіонах будуть опади. На дорогах місцями ожеледиця.

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