$7,5 тисяч за перетин кордону чоловіками призовного віку: на Київщині викрито керівника благодійного фонду

Підозрюваний обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях».

На Київщині викрито та повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Слідством встановлено, що в умовах воєнного стану мешканець Київщини розробив схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. З метою конспірації своєї протиправної діяльності він створив благодійний фонд та орендував приміщення, де зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

За вищезазначену суму підозрюваний обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи "Шлях".

Під час обшуків за адресою проживання та місцем здійснення його протиправної діяльності вилучено грошові кошти, мобільні телефони і комп’ютерну техніку з відомостями про громадян, які зверталися до нього за вказаною "послугою", а також документацію з їхніми анкетними даними.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у Києві троє містян передавали представнику спецслужб РФ дані про об’єкти критичної інфраструктури.

"Бізнес" повз чергу: митники за хабарі в доларах напропускали через кордон 40 тисяч авто

Читайте також: