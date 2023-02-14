Шукали майже два роки: у Києві знайшли безвісти зниклу 18-річну дівчину (фото)

Дівчина неодноразово вважалася зниклою безвісти, загалом її шукали протягом близько двох років.

У Києві поліцейські розшукали 18-річну Ліберті Боднар. Дівчина вважалась безвісти зниклою з жовтня минулого року. Раніше підлітка вже неодноразово шукали. Найдовше - протягом понад 1,5 року.

У поліції Києва розповіли, що цього разу дівчина втекла з спеціалізованої столичної медичної установи. Це сталося напередодні її 18-річчя.

"Дівчину розшукували в усіх регіонах держави, адже вона постійно змінювала місце перебування. За час пошуку відносно неї протиправних дій скоєно не було. У рамках відкритого кримінального провадження слідчі встановлюватимуть усі обставини, а також мотиви такого вчинку", - повідомили в поліції.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Завдяки розголосу у засобах масової інформації до поліції неодноразово звертались громадяни із повідомленнями про можливе місце перебування дівчини у різних куточках країни. Поліцейські реагували та відпрацьовували кожне таке звернення. Днями оперативники знайшли Ліберті в одному з районів столиці.

Де протягом п’яти місяців була дівчина, та чому вона втекла з медичного закладу встановлюють правоохоронці.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, під Києвом 11-річний хлопчик провалився під кригу та загинув. Батьки лише через три години помітили, що дитина зникла.

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