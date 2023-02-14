В Киеве мужчина крушил авто местных жителей

В течение вечера молодчик разбил кирпичом окна в пяти припаркованных автомобилях и скрылся с места происшествия.
В Киеве полицейские задержали мужчину, который крушил авто местных жителей.
Инцидент произошел на проспекте Валерия Лобановского.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило несколько сообщений от местных жителей о том, что неизвестный разбил окна в их автомобилях на проспекте Валерия Лобановского. Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа районного подразделения и участковые офицеры полиции, начавшие поиски злоумышленника", — говорится в сообщении.
По результатам первоочередных мер сотрудники полиции установили правонарушителя, который кирпичом повредил автомобили киевлян, и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1996 года рождения. Правоохранители выясняют мотивы такого поступка нарушителя.
Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой поставлено в известность мужчину о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.
Напомним, в Киевской области разоблачен и уведомлен о подозрении руководитель благотворительного фонда по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
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