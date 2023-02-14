В Киеве мужчина крушил авто местных жителей

В течение вечера молодчик разбил кирпичом окна в пяти припаркованных автомобилях и скрылся с места происшествия.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который крушил авто местных жителей.

Инцидент произошел на проспекте Валерия Лобановского.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило несколько сообщений от местных жителей о том, что неизвестный разбил окна в их автомобилях на проспекте Валерия Лобановского. Для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа районного подразделения и участковые офицеры полиции, начавшие поиски злоумышленника", — говорится в сообщении.

По результатам первоочередных мер сотрудники полиции установили правонарушителя, который кирпичом повредил автомобили киевлян, и задержали его. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1996 года рождения. Правоохранители выясняют мотивы такого поступка нарушителя.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой поставлено в известность мужчину о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в Киевской области разоблачен и уведомлен о подозрении руководитель благотворительного фонда по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

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