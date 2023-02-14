До Києва завезли тисячі пігулок для схуднення із психотропами (фото)

У складі капсул експерти виявили сибутрамін.
Київські митники виявили 5 тисяч пігулок для схуднення з вмістом психотропної речовини сибутраміну у двох міжнародних поштових відправленнях з Казахстану.
Про це 14 лютого повідомили в Київській митниці.
Препарати під назвами Samyun wan та Shafran Diet прямували від одного відправники з міста Астана до Києва та Чернівців.
У складі капсул експерти виявили сибутрамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.
За фактами правопорушень митники склали два протоколи за ст. 473 Митного кодексу України. Капсули вилучили.
Нагадаємо, у Києві поліцейські розшукали 18-річну Ліберті Боднар. Дівчина вважалась безвісти зниклою близько двох років.
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