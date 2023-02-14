До Києва завезли тисячі пігулок для схуднення із психотропами (фото)

Київські митники виявили 5 тисяч пігулок для схуднення з вмістом психотропної речовини сибутраміну у двох міжнародних поштових відправленнях з Казахстану.

Про це 14 лютого повідомили в Київській митниці.

Препарати під назвами Samyun wan та Shafran Diet прямували від одного відправники з міста Астана до Києва та Чернівців.

У складі капсул експерти виявили сибутрамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено.

За фактами правопорушень митники склали два протоколи за ст. 473 Митного кодексу України. Капсули вилучили.

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Нагадаємо, у Києві поліцейські розшукали 18-річну Ліберті Боднар. Дівчина вважалась безвісти зниклою близько двох років.

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