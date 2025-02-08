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У Києві було гучно: лунали вибухи

У Києві було гучно: лунали вибухи

ППО захищає киян та мешканців інших регіонів від ворожої атаки безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Через ворожу атаку представники влади порадили перебувати у безпечних місцях.

У ніч проти 8 лютого 2025 року в Києві було гучно через вибухи унаслідок атаки ворожих дронів

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях!", — йшлося у повідомленні. 

Моніторингові канали повідомили про низку вибухів у різних куточках столиці та передмістя. 

"Друзі - влучення засобами по БПЛА, не знищує його до молекул, навіть збитий/підбитий ще може пролетіти якийсь час і завдати горя. Тому якщо було шумно - не значить, що атака закінчилась", — наголосили спостерігачі. 

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях - Київська ОВА. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у повідомленні у соцмережах. 

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Україну "Шахедами". Моніторингові канали заявили, що над Україною було зафіксовано приблизно 37 дронів. Також повідомляється, що уперше за час війни з РФ: над Чорним морем пролетів літак-розвідник США. 

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