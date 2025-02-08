У Києві було гучно: лунали вибухи

У ніч проти 8 лютого 2025 року в Києві було гучно через вибухи унаслідок атаки ворожих дронів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях!", — йшлося у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили про низку вибухів у різних куточках столиці та передмістя.

"Друзі - влучення засобами по БПЛА, не знищує його до молекул, навіть збитий/підбитий ще може пролетіти якийсь час і завдати горя. Тому якщо було шумно - не значить, що атака закінчилась", — наголосили спостерігачі.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях - Київська ОВА. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", — йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у повідомленні у соцмережах.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували Україну "Шахедами". Моніторингові канали заявили, що над Україною було зафіксовано приблизно 37 дронів. Також повідомляється, що уперше за час війни з РФ: над Чорним морем пролетів літак-розвідник США.

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