В Киеве было громко: раздавались взрывы

В ночь на 8 февраля 2025 года в Киеве было громко из — за взрывов вследствие атаки вражеских дронов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

"На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА двигается на центр города. Находитесь в укрытиях!", — говорилось в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в разных уголках столицы и пригорода.

"Друзья — попадание средствами по БПЛА, не уничтожает его до молекул, даже сбитый/подбитый еще может пролететь какое-то время и нанести горе. Поэтому если было шумно — не значит, что атака закончилась", — отметили наблюдатели.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях — Киевская ОВА. В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбитие воздушных целей и их падение", — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в сообщении в соцсетях.

Напомним, что ранее россияне атаковали Украину "Шахедами". Мониторинговые каналы заявили, что над Украиной было зафиксировано около 37 дронов. Также сообщается, что впервые за время войны с РФ над Черным морем пролетел самолет-разведчик США.

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