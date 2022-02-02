У Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей: що відомо

У Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей: що відомо

Протиправну діяльність організував 29-річний іноземець та залучив до виконання злочинних завдань ще п’ятьох чоловіків.

У Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей.

Правоохоронці встановили, що до складу організованої групи входило шестеро осіб, між якими були розподілені ролі.

Також читайте У Києві суд закрив провадження проти студента, який встановив камеру у жіночому душі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Протиправну діяльність організував 29-річний іноземець та залучив до виконання злочинних завдань ще п’ятьох чоловіків.

Під час досудового розслідування з’ясувалось, що зловмисники заздалегідь збирали інформацію про потенційну жертву та чекали під будинком за місцем проживання, де вимагали гроші. Якщо потерпілі чинили опір, спільники силою саджали їх до автівки та продовжували залякувати, аби "не створювали проблем".

Потім рекетири телефонували до потерпілих з погрозами, щоразу вимагаючи здійснити новий "платіж". У разі відмови віддавати зазначену суму, чоловіки обманом через знайомих потрапляли до оселі жертв та, погрожуючи фізичним насильством, забирали з квартири гроші та цінні речі.

Працівники поліції затримали шістьох зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти – раніше не судимі уродженець Дніпропетровщини, 1989 року народження, уродженці іншої держави, 1991 та 1992 років народження, та троє киян 1990, 1995 і 1998 років народження.

За погодженням із Київською міською прокуратурою слідчі повідомили п’ятьом чоловікам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України - вимагання, за які їм загрожує до тринадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна, а шостому – 31-річному киянину, за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, санкція якої передбачає до семи років ув’язнення.

Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до Деснянського районного суду Києва для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Одесі злочинну групу, до складу якої входили співробітники структурних підрозділів Держприкордонслужби. Учасники банди тероризували мешканців Одеської області, викрадали людей і вимагали у них гроші.

Читайте також: