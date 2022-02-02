Майже 2 млн втрачених субсидій на опалення: у Києві судитимуть чиновника КМДА

Майже 2 млн втрачених субсидій на опалення: у Києві судитимуть чиновника КМДА

Ексдиректор Департаменту соцполітики не вжив заходів, спрямованих на стягнення заборгованості з підприємства-теплопостачальника.

У Києві через службову недбалість міського чиновника втрачено 1,9 млн грн субсидій. Через це судитимуть ексдиректора Департаменту соцполітики КМДА.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно із матеріалами обвинувачення, колишній директор Департаменту соцполітики не вжив усіх заходів, спрямованих на стягнення суми заборгованості з підприємства-теплопостачальника, яке за час опалювального сезону 2017-2018 років не використало кошти субсидій, виділених Департаментом. Вказане підтверджено висновками ревізії Державної аудиторської служби України та проведеними судовими експертизами", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що після завершення опалюваного сезону підприємством-теплопостачальником було змінено юридичну адресу та розпочато процедуру банкрутства, а також господарським судом затверджено реєстр кредиторів без врахування надмірно сплачених коштів.

У зв’язку із бездіяльністю ексдиректора Департаменту стягнення з підприємства-боржника 1,9 млн грн сплаченої субсидії стало неможливим.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Крім того, до Київської міської державної адміністрації направлено листа про вирішення питання із заявлення позову до обвинуваченого про відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, першому заступникові голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Читайте також: