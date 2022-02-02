В Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей: что известно

В Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей: что известно

Противоправную деятельность организовал 29-летний иностранец и привлек к выполнению преступных задач еще пятерых мужчин.

В Киеве банда рэкетиров похищала и запугивала людей.

Правоохранители установили, что в состав организованной группы входило шесть человек, между которыми были распределены роли.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Противоправную деятельность организовал 29-летний иностранец и привлек к выполнению преступных задач еще пятерых мужчин.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что злоумышленники заранее собирали информацию о потенциальной жертве и ждали под домом по месту жительства, где требовали деньги. Если потерпевшие сопротивлялись, сообщники силой сажали их в машину и продолжали запугивать, чтобы те "не создавали проблем".

Затем рэкетиры звонили потерпевшим с угрозами, каждый раз требуя совершить новый "платеж". В случае отказа отдавать указанную сумму, мужчины обманом через знакомых попадали в дом жертв и, угрожая физическим насилием, забирали из квартиры деньги и ценные вещи.

Сотрудники полиции задержали шестерых злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранты – ранее не судимые уроженец Днепропетровской области, 1989 года, уроженцы другого государства, 1991 и 1992 годов рождения, и трое киевлян 1990, 1995 и 1998 годов рождения.

По согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи сообщили пятерым мужчинам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательства, за которые им грозит до тринадцати лет заключения с конфискацией имущества, а шестому – 31-летнему киевлянину, по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, санкция которого предусматривает до семи лет тюрьмы.

Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения дела по существу.

Напомним, что СБУ задержала в Одессе преступную группу, в состав которой входили сотрудники структурных подразделений Госпогранслужбы. Участники банды терроризировали жителей Одесской области, похищали людей и потребовали у них деньги.

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