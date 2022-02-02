Під Києвом 8-річний хлопчик пішов пішки до столиці, щоб знайти маму (фото і відео)

Під Києвом 8-річний хлопчик пішов пішки до столиці, щоб знайти маму (фото і відео)

За словами хлопця, мама давно не була вдома.

У місті Гостомель під Києвом 8-річний хлопчик пішки вирушив до столиці, щоб знайти маму, яка чотири дні не з'являлася вдома. Дитина встигла пройти близько чотирьох кілометрів трасою, поки її не помітили патрульні.

Про це 2 лютого повідомив заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Самотній, замерзлий, без шапки, але такий впевнений у своїй місії… 8-річний хлопчик йшов на пошуки мами, яка, з його слів, 4 дні не з’являється вдома. Батько у цей час теж був на роботі. Вдома лишилася старша сестра та молодший брат", - написав Білошицький.

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Хлопчик розповів поліцейським, що вирішив самостійно розшукати свою маму, оскільки знає, де вона працює у Києві. Патрульні взяли дитину на борт і приїхали до заводу, де працює жінка.

"За допомогою охоронців заводу встановили, де саме працює мати, але виявилось що її нема на місці. Однак, напарники не здавалися та розшукали колегу мами, яка патрульним надала контакти батька", - додав Білошицький.

Батько з матір’ю швидко приїхали до патрульних з дитиною. Інцидент візьмуть на контроль офіцери ювенальної превенції та шкільні офіцери поліції.

Нагадаємо, що зранку 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми. Утім, як з'ясувалося, вони не спроможні розпізнавати деякі номерні знаки.

Олексій Білошицький

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