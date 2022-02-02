Застряг у проломі криги: у Києві в воді виявили тіло чоловіка

Застряг у проломі криги: у Києві в воді виявили тіло чоловіка

Обставини трагедії невідомі.

У Києві виявили тіло чоловіка на затоці Галерній, що у Голосіївському районі. Людина провалилася під кригу і застрягла.

Про це 2 лютого повідомили в Головному управлінні ДСНС України у місті Києві.

Водолази-рятувальники дістали тіло чоловіка із затоки за допомогою спорядження на відстані 30 метрів від берега. Загиблого доправили на берег та передали поліції. Обставини трагедії встановлять правоохоронці.

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Нагадаємо, що перебуваючи зимової пори на замерзлих водоймах: чи то рибалячи, чи то активно відпочиваючи, – потрібно пам’ятати правила поводження на льоду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання: вона ще (або вже) не міцна.

Міцна крига, на відміну від слабшої (білої та жовтуватої), має, зазвичай, синюватий або зеленкуватий відтінок. Тонкий лід, як правило, трапляється біля берегів, заростей очерету та під снігом.

Міцність льоду слід перевіряти палицею, і в жодному разі ногою.

Для того щоб не трапилося нещастя, слід пам’ятати:

виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см;

масова пішохідна переправа може бути організована лише за товщу льоду понад 15 см, відстань між людьми, які прямують переправою, повинна бути не менш ніж 5 м;

під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см.

Управління ДСНС Києва

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