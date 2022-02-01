У Києві суд закрив провадження проти студента, який встановив камеру у жіночому душі

У Києві суд закрив провадження проти студента, який встановив камеру у жіночому душі

Двоє потерпілих дівчат написали заяви із проханням закрити провадження.

Солом`янський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності студента, який встановив приховану камеру у жіночій душовій кімнаті гуртожитку Київського політехнічного інституту.

Про це повідомляється у рішенні Солом'янського райсуду Києва від 5 січня 2022 року.

Адвокат студента заявляв, що підсудного слід звільнити від кримінальної відповідальності, оскільки той щиро розкаюється, визнає провину та допомагає у розкритті справи.

Також адвокат зазначив, що раніше хлопець не був судимий, а двоє потерпілих написали заяви із проханням закрити кримінальне провадження. Зазначається, що вони не мають претензій до хлопця і він відшкодував їм збитки.

Суд задовольнив клопотання адвоката. Хлопця звільнили від кримінальної відповідальності та закрили провадження. Суд також зобов'язав конфіскувати мінікамеру, а карту пам'яті — знищити.

Нагадаємо, відеокамеру в душі знайшла одна із дівчат, яка прийшла купатися. На пристрої виявили чимало відео. Про те, чия камера, здогадались одразу. Перше відео - з обличчям власника камери - вона зреагувала на нього, коли її встановлювали. Ймовірним власником камери виявився студент 2 курсу, майбутній айтівець.

Пізніше студентки заявляли, що адміністрація гуртожитку намагалася зам'яти ситуацію та звинувачувала дівчат у бажанні отримати матеріальну вигоду.

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