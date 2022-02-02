У Києві добряче приморозить: прогноз погоди на середу, 2 лютого

Температура повітря опуститься до -7 градусів.
Погода в Києві у середу, 2 лютого, буде морозною. Синоптики прогнозують невелике похолодання.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Температура повітря зранку -7 -2 градуси, вдень +1 0 градусів, ввечері -1 градус. Протягом усього дня небо в столиці буде вкрите хмарами. Без опадів. Вітер південний, 4 м/с.
Зазначимо, що у середу, 2 лютого, в Україні буде прохолодно, місцями - сніжитиме. Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. В країні буде невеликий сніг та мокрий сніг, а вдень на сході та півдні - з дощем.
У Карпатському регіоні та на сході - помірні опади. Лише у більшості північних та центральних областей без істотних опадів.
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