У Києві добряче приморозить: прогноз погоди на середу, 2 лютого

У Києві добряче приморозить: прогноз погоди на середу, 2 лютого

Температура повітря опуститься до -7 градусів.

Погода в Києві у середу, 2 лютого, буде морозною. Синоптики прогнозують невелике похолодання.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Температура повітря зранку -7 -2 градуси, вдень +1 0 градусів, ввечері -1 градус. Протягом усього дня небо в столиці буде вкрите хмарами. Без опадів. Вітер південний, 4 м/с.

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Зазначимо, що у середу, 2 лютого, в Україні буде прохолодно, місцями - сніжитиме. Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. В країні буде невеликий сніг та мокрий сніг, а вдень на сході та півдні - з дощем.

У Карпатському регіоні та на сході - помірні опади. Лише у більшості північних та центральних областей без істотних опадів.

Погода в Україні: у всіх регіонах очікуються дощ і сніг

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