Помер через банку з огірками: на Київщині поліція розслідує дивну загибель чоловіка (фото)

Банка впала і пошкодила чоловіку вену.
У місті Біла Церква на Київщині 42-річний чоловік помер нібито через банку з огірками. Його тіло випадково виявила сусідка.
Про це 31 січня повідомила пресслужба поліції Київської області.
За попередньої інформацією, нещасний випадок стався, коли чоловік на кухні розбирав м'ясо кухонним молотком. Поруч із ним знаходилася скляна банка, яка впала і пошкодила йому вену.
Унаслідок цього чоловік втратив велику кількість крові та помер. За фактом смерті чоловіка слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 - умисне вбивство.
Нагадаємо, що у Київській області увечері в суботу, 29 січня, знайшли вбитим подружжя. За неофіційними даними, їх зарізали в автомобілі.
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