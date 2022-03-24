У Києві 650 укриттів вже підключили до Wi-Fi

У Києві 650 укриттів вже підключили до Wi-Fi

Оформлення заявки для підключення доступне в застосунку "Київ Цифровий"

У Києві 650 укриттів вже підключено до бездротової Мережі Wi-Fi.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

"Це майже 70% отриманих заявок", – сказав він.

Оформлення заявки для підключення доступне в міському застосунку "Київ Цифровий" та на офіційній платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

У "Київ Цифровий" також з’явився розділ «Допомога киянам», де можливо запропонувати надання гуманітарної допомоги і записатися у волонтери.

Нагадаємо, від початку війни окупанти пошкодили у Києві 6 садочків та 12 шкіл.

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