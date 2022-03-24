В Киеве 650 укрытий уже подключили к Wi-Fi

Оформление заявки на подключение доступно в приложении "Киев Цифровой"
В Киеве 650 укрытий уже подключены к беспроводной сети Wi-Fi.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
"Это почти 70% полученных заявок", – сказал он.
Оформление заявки на подключение доступно в городском приложении "Киев Цифровой" и на официальной платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua/.
В "Киев Цифровой" также появился раздел "Помощь киевлянам", где можно предложить предоставление гуманитарной помощи и записаться в волонтеры.
Напомним, с начала войны оккупанты повредили в Киеве 6 садиков и 12 школ.
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