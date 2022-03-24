Від початку війни окупанти пошкодили у Києві 6 садочків та 12 шкіл

Від початку війни окупанти пошкодили у Києві 6 садочків та 12 шкіл

Російські війська цілеспрямовано руйнують інфраструктуру міст та сіл.

Починаючи від 24 лютого, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві окупанти пошкодили 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл", - сказав він.

Нагадаємо, у Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів.

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