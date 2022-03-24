У п’яти районах Києва сьогодні з 10:30 до 13:00 працюють мініярмарки: адреси продуктових ринків 

Локації (до 5-7 наметів) розташовано у п’яти районах міста.
У Києві відкривають вуличні продуктові ярмарки, передає КМДА.
8 продуктових мініярмарків (до 5-7 наметів) працюють у п’яти районах міста за адресами:
- Голосіївський район – вул. Ломоносова у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської (на мапі вул. Ломоносова, 5), вул. Новопирогівська, 25, вул. Лятошинського, 14
- Дарницький район – вул. Анни Ахматової, 31
- Подільський район – вул. Верхній Вал, 26
- Святошинський район – вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4
- Шевченківський район – вул. Татарська, 3
На мініярмарках реалізовуються картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо. Графік роботи може оперативно змінюватися.
Нагадаємо, у Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів.
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