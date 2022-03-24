"Місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці": окупанти намагаються штурмувати Славутич

Місто у небезпеці, кажуть в "Енергоатомі".

Російські військові намагаються штурмувати місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції Славутич, що в Київській області.

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Про це сьогодні, 24 березня, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці. Російські війська намагаються взяти місто штурмом, відбувається обстріл українських блок-постів із боку загарбників. Є чергова загроза артилерійського обстрілу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 23 березня, у межах зони відчуження довкола Чорнобильської АЕС продовжували фіксувати осередки займання. Боротися з лісовими пожежами, які охопили площу, що значно перевищує допустимі норми, українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність російських окупантів.

Вже сьогодні, 24 березня, на захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибули російські телевізійники, щоб зняти пропагандистський ролик.