На Центральному залізничному вокзалі Києва з'явився центр кардіодопомоги

Послуга безкоштовна.

На Центральному залізничному вокзалі столиці сьогодні з'явився центр кардіодопомоги, передає пресслужба "Укрзалізниці".

Лікарі-кардіологи інституту Амосова вже надають пасажирам консультації та проводять огляди, роблять кардіограми, ехо-дослідження сердця та аритмологію.

Всі процедури виконуються в медичному пункті вокзалу, вхід до якого розташований на східній стороні 1 перону.

Послуга безкоштовна для всіх пасажирів.

Нагадаємо, МОЗ підготувало рекомендації про дії, які допоможуть безпечно адаптуватися до сучасних реалій та мінімізувати наслідки стресу.

Вже майже місяць триває військова агресія РФ проти України. За таких умов людина може відчувати стрес та глибокі переживання, страх та тривогу, передає МОЗ.

Тож, надаємо рекомендації про дії, які допоможуть безпечно адаптуватися до сучасних реалій та мінімізувати наслідки стресу.