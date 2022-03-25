У Києві 25 березня будуть працювати мініярмарки: список районів

У Києві 25 березня будуть працювати мініярмарки: список районів

Ярмарки будуть працювати від 10:30 до 13:00.

У п'ятиницю, 25 березня, у Києві працюватимуть шість мініярмарків у чотирьох районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської адміністрації.

Час роботи мініярмарків: від 10:30 до 13:00. Лише у Голосіївському районі ярмарок розпочався о 10:00.

Де будуть відбуватися ярмарки:

Голосіївський район: Голосіївський проспект, 116; вул. Лятошинського, 14

Дарницький район: вул. Анни Ахматової, 31

Святошинський район: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4

Шевченківський район: вул. Ружинська, 18

"На мініярмарках реалізовується картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві 650 укриттів вже підключено до бездротової Мережі Wi-Fi. Це майже 70% отриманих заявок. Оформлення заявки для підключення доступне в міському застосунку "Київ Цифровий" та на офіційній платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua/. У "Київ Цифровий" також з’явився розділ "Допомога киянам", де можливо запропонувати надання гуманітарної допомоги і записатися у волонтери.

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