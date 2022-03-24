Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з мером Барселони Адою Колау. Вона запевнила, що Барселона продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу та передасть місту спецтехніку.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні поспілкувався онлайн з мером Барселони Адою Колау. Вона зазначила, що розуміє, що насправді відбувається в Україні. І наголосила на політичній підтримці Києва й України. А також засвідчила готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу Києву. Із необхідного я назвав медикаменти, захисне спорядження для медиків та рятувальників, засоби цивільного захисту населення. А також моя колега пообіцяла, що Барселона передасть спецтехніку для потреб Києва», - розповів Кличко.

У розмові з колегою він наголосив на тому, що війна стосується кожного європейця, адже Росія кинула виклик усьому цивілізованому світу.

«Підкреслив, що українці, які героїчно боронять свою землю, захищають сьогодні принципи і своє право жити в демократичній країні, а не в диктатурі Путіна. Війна, з якою Росія прийшла в Україну, стосується кожного громадянина Європи. Бо Росія кинула виклик європейським цінностям демократії і свободи. Я дякую всім нашим партнерам за підтримку і допомогу Україні. І закликаю до подальшого тиску на Росію - економічного й політичного», - підсумував мер столиці.