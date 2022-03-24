В Києві російський снаряд влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа (фото)

В Києві російський снаряд влучив у приватний будинок, спалахнула пожежа (фото)

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

В Оболонському районі Києва 24 березня у приватний будинок влучив російський снаряд, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомили у столичному управлінні ДСНС.

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"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок сталось загоряння покрівлі", – йдеться у повідомленні.

Вогнеборцям вдалося загасити пожежу силами трьох одиниць техніки та 15-ти членів особового складу. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Внаслідок влучання снаряду, сталось загоряння у приватному будинку 24 березня о 12:43 до Служби порятунку 101 надійшло... Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 24 березня 2022 р.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Києві російські війська пошкодили 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 дитсадків та 12 шкіл.