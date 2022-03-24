У Києві встановлюють конструкції для захисту культурної спадщини: запрошують долучитись будівельників

Силами активістів здійснені роботи в Театрі на Подолі, захищено мозаїки на фунікулері.

Протягом останніх кілька днів у Києві встановлюють захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Роботи з монтажу спільно із небайдужою громадськістю здійснює Департамент охорони культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Уже завершили роботи біля пам’ятника Самсону, щодо експозиції музею Михайлівського собору, на Кам’яниці київського війта. Завершуємо захист пам’ятника Володимиру. Днями розпочнемо роботи біля пам’ятників Сковороді, Богдану Хмельницькому і далі за списком", – повідомив директор Департаменту Олександр Никоряк.

Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права. Також Департамент шукає варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

Департамент охорони культурної спадщини просить всіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.

Для допомоги необхідні:

фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора;

ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка;

дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.

Нагадаємо, на Львівщині музейні експонати та пам'ятки культури убезпечили від бомбардувань.

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