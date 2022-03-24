«Волинь передала Києву речі для захисників», - Палатний розповів про роботу волонтерського штабу «Української команди УДАР»

Волонтерський штаб «Української команди УДАР» працює задля забезпечення захисників Києва усім необхідним.
Про це розповів керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка» Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.
«Вдячні за отриманий вантаж від представників волонтерського штабу «Української команди УДАР» з Волині Юрій Гупало та його соратників. Продукти харчування, медикаменти, спальники - усе це буде використане, щоб захистити Київ і перемогти ворога», - заявив Палатний.
Він також наголосив, що важлива робота кожного, хто допомагає українським воїнам.
«Ми дякуємо кожному, хто докладає зусиль, щоб забезпечити наших захисників усім необхідним. І хочемо робити це публічно, адже робота кожного важлива і заслуговує на подяку», - зазначив Артур Палатний.