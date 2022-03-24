Потужне задимлення у Києві: через обстріл окупантів загорілася нафтобаза та склади палива

Пожежа виникла у промзоні міста Василькова.
Причиною густого задимлення на правому березі української столиці стало влучання снарядів російської артилерії у логістичні склади та нафтобазу у місті Василькові Київської області. Вибухи, які передували пожежі, викликали в небі яскраву заграву.
Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на речницю Головного управління ДСНС у Київській області Вікторію Рубан.
За її словами, смог у столиці спостерігається вже декілька днів і пов'язаний з військовими діями на території області.
"За мінусової температури дим і кіпоть підіймаються у верхні шари атмосфери. А тепер із потеплінням вони конденсуються і опускаються на землю. Зазвичай, такий смог розвіюється за кілька годин. На жаль, зараз воєнний стан, і такий дискомфорт ми можемо відчувати періодично", — сказала речниця обласного управління ДСНС.
Раніше повідомлялося, що через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах столиці.
Міська влада звернулася до киян із закликом тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, а також не перебувати на відкритому повітрі.
"Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з'явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря", – йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадаємо, 24 березня під Васильковом Київської області потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ-Івано-Франківськ. У трьох вагонах повибивало вікна.
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