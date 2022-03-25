В Киеве 25 марта будут работать мини-ярмарки: список районов

В Киеве 25 марта будут работать мини-ярмарки: список районов

Ярмарки будут работать с 10:30 до 13:00.

В пятницу, 25 марта, в Киеве будут работать шесть мини-ярмарок в четырех районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской администрации.

Время работы мини-ярмарок: с 10:30 до 13:00. Только в Голосеевском районе ярмарка началась в 10:00.

Где будут проходить ярмарки:

Голосеевский район: Голосеевский проспект, 116; ул. Лятошинского, 14

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31

Святошинский район ул. Игната Юры, 5; ул. Кулибина, 4

Шевченковский район ул. Ружинская, 18

"На мини-ярмарках реализуется картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве 650 укрытий уже подключены к беспроводной Сети Wi-Fi. Это около 70% полученных заявок. Оформление заявки на подключение доступно в городском приложении "Киев Цифровой" и на официальной платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua/. В "Киев Цифровой" также появился раздел "Помощь киевлянам", где можно предложить предоставление гуманитарной помощи и записаться в волонтеры.

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