У Київській області прогриміла низка вибухів: видно яскраву заграву

Наразі немає офіційної інформації, що це за вибухи та де саме вони сталися.

Жителі Київської області повідомляють про з десяток потужних гучних вибухів, внаслідок яких на небі було видно яскраву заграву.

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"З десяток вибухів – за кілька хвилин. Від одного світло тривало 5 секунд, як захід сонця. Стіни трясло", – розповіла в коментарі ТСН.ua жителька Білої Церкви.

"У нас із чотирьох боків заграва велика. Щось горить. Вибух був такої сили, що стіни затремтіли і шибки", – розповіли жителі області.

Нагадаємо, 24 березня під Васильковом Київської області потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ-Івано-Франківськ. У трьох вагонах повибивало вікна.