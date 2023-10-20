У Глевасі під Києвом чоловік потрапив під потяг: що відомо

Чоловік живий, медики доправили його у відділення Васильківської лікарні.

Чоловік потрапив під колеса пасажирського потяга у Глевасі під Києвом.

Про це повідомляє пресслужбу поліції Київської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг збив 50-річного чоловіка. Медики доправили постраждалого у відділення Васильківської лікарні.

У Глевасі потяг збив чоловіка / Фото: Патрульна поліція Київської області / Facebook

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування (ч.2 ст. 276 ККУ).

Нагадаємо, у Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті.

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