У Глевасі під Києвом чоловік потрапив під потяг: що відомо

Чоловік живий, медики доправили його у відділення Васильківської лікарні.
Чоловік потрапив під колеса пасажирського потяга у Глевасі під Києвом.
Про це повідомляє пресслужбу поліції Київської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг збив 50-річного чоловіка. Медики доправили постраждалого у відділення Васильківської лікарні.
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування (ч.2 ст. 276 ККУ).
Нагадаємо, у Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті.
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