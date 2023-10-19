Заборона знесення історичних будівель: у Київраді підтримали петицію, але є одне "але"

За словами Дмитра Перова комісія КМДА підтримала петицію, однак від впевнений, що проєкт намагаються злити

Комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини 19 жовтня розглянула петицію про заборону знесення історичних будівель у Києві.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов у Facebook.

За словами Перова комісія підтримала петицію, однак від впевнений, що проєкт намагаються злити, адже депутати пропонують залучити до роботи ще інші департаменти, створити робочу групу.

"Думаю, дуже важливо зараз підтримати ініціативу щодо захисту та збереження всіх будівель старше 100 років – заборонивши їх знос або перебудову. Інакше кейси з руйнування фонової історичної забудови будуть лише множитися! Тож, всім кому небайдужий історичний Київ, чекаю в неділю на 10:00 під КМДА!” – додав Дмитро Перов.

Петиція, про яку говорить Перов, пропонує заборонити знос історичних будівель, які збудовані до 1922 р. (завершення національно-визвольних змагань в Україні) (більше 100 років), виконані за індивідуальним проєктом та зберегли характерні риси епохи.

Нагадаємо, у серпні призначено нового керівника і заступника у Департамент охорони культурної спадщини.