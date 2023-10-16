У ДТП під Києвом постраждало чотиримісячне немовля: що відомо

Кермувальник Renault Duster під час повороту ліворуч не надав переваги зустрічному автомобілю Renault Kangoo.

На Київщині в Обухівському районі сталася ДТП, у якій постраждала чотиримісячна дитина.

Про це повідомляє поліція Київщини у Telegram.

Правоохоронці встановили, що 35-річний кермувальник Renault Duster під час повороту ліворуч не надав переваги зустрічному автомобілю Renault Kangoo.

Внаслідок зіткнення постраждали дві пасажирки та немовля, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, у Києві водій на Audi збив на смерть чоловіка на електросамокаті.

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