Скандальний тендер КМДА: столична влада закупила алкоголь на майже 100 тис. грн – подробиці

Київська міська державна адміністрація оголосила тендер на закупівлю алкоголю.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) оголосила тендер на закупівлю міцних алкогольних напоїв на суму 100 200 тисяч гривень.

Інформація про це оприлюднена на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

За даними тендеру, замовником виступило Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".

Дані про тендер КМДА на сайті закупівель Prozorro / Фото: скриншот

"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 09 жовтня 2023 — 31 грудня 2023", - йдеться у даних Prozorro.

У відкритих торгах перемогла копманія ТОВ "Приват-Алко Трейдінг", яка запропонувала вартість закупівель у 97 999 тис. грн.

Нагадаємо, у Херсоні хотіли закупити хокейний інвентар на 1,76 млн грн – деталі.

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