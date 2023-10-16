Затискали пальці обценьками та забили до смерті: у Києві затримано грабіжників (фото, відео)

Щоб приховати сліди злочину, нападники перетягнули тіло чоловіка під паркан місцевого підприємства та закидали сміттям.

У Києві затримали двох нападників, які пограбували чоловіка, завдавши йому численних ударів, затискали пальці обценьками, а потім перенесли тіло під паркан та закидали сміттям.

Про це повідомляє поліція Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції від заявниці надійшла інформація про виявлення тіла чоловіка на вулиці Канальний.

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На місце події прибули співробітники карного розшуку, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Під час огляду потерпілого судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження. Розтин тіла показав, що смерть чоловіка настала внаслідок отриманих травм.

Начальник Дарницького управління поліції Олег Гудима повідомив, що протягом доби оперативники столичного главку та відділу кримінальної поліції територіального підрозділу встановили обставини події та затримали підозрюваних.

"Як стало відомо, загиблий – уродженець Сумщини, який приїхав до Києва на заробітки. Того дня потерпілий разом зі знайомим саме купив алкогольні напої, а по дорозі з магазину вони зустріли ще двох товаришів, які запросили їх на застілля у будівельний вагончик. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого двоє фігурантів, 37 та 46 років, побили сумчанина. У подальшому вони дізналися, що потерпілий має при собі мобільний телефон і банківську картку, на якій, ймовірно, можуть бути гроші. Аби отримати пароль від картки, нападники почали затискати йому пальці обценьками", - розповів Гудима.

Від отриманих травм чоловік знепритомнів, тож зловмисники кинули його вниз з вагончика, який розташований на висоті близько півтора метра від поверхні землі. Після падіння потерпілий перестав подавати ознаки життя. З метою приховування слідів злочину порушники перетягнули тіло чоловіка під паркан місцевого підприємства та закидали сміттям.

Підозрювані у жорстокому вбивстві чоловіка

"Ми вилучили у підозрюваних речові докази та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі розпочали кримінальні провадження за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у вчинені злочину", – розповів очільник районного управління поліції.

Затриманим загрожує довічне ув'язнення.

На час досудового слідства підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15-річний хлопець, який на смерть збив свого маленького племінника, перестав говорити.

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